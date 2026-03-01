Mercredi… On lit avec Jérémy Semet Thionville
46 rue de Paris Thionville
Gratuit
Gratuit
Mercredi 25 mars 2026, 16:00
Venez découvrir les chouettes albums de l’auteur Jérémy Semet lors de notre nouveau rendez-vous mensuel !Enfants
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
Come and discover the wonderful albums of author Jérémy Semet at our new monthly rendez-vous!
