Mercredi… On lit avec Jérémy Semet Thionville

Mercredi... On lit avec Jérémy Semet

Mercredi… On lit avec Jérémy Semet Thionville mercredi 25 mars 2026.

Mercredi… On lit avec Jérémy Semet

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 16:00:00
fin : 2026-03-25

Date(s) :
2026-03-25

Venez découvrir les chouettes albums de l’auteur Jérémy Semet lors de notre nouveau rendez-vous mensuel !Enfants
0  .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01  thionvillecentre@hisler.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the wonderful albums of author Jérémy Semet at our new monthly rendez-vous!

L’événement Mercredi… On lit avec Jérémy Semet Thionville a été mis à jour le 2026-03-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME