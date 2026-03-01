Mercredi, on lit ! | Le vilain petit canard

2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 16:30:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Mercredi 25 mars 2026 à 16h30 | 3 ans et +

Venez écoutez des histoires du vilain petit canard ¿¿ .

2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 contact@mediatheque-drusenheim.fr

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English :

L’événement Mercredi, on lit ! | Le vilain petit canard Drusenheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays Rhénan