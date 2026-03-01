Mercredi, on lit ! | Le vilain petit canard Drusenheim
Mercredi, on lit ! | Le vilain petit canard Drusenheim mercredi 25 mars 2026.
Mercredi, on lit ! | Le vilain petit canard
2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-25 16:30:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Mercredi 25 mars 2026 à 16h30 | 3 ans et +
Venez écoutez des histoires du vilain petit canard ¿¿ .
2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 contact@mediatheque-drusenheim.fr
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L’événement Mercredi, on lit ! | Le vilain petit canard Drusenheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays Rhénan