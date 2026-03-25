Mercredi on lit | Poisson d’avril

2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 16:30:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

C’est la journée des blagues, alors attention, place à la rigolade !

Mercredi 01 avril à 16h30 | 3 ans et + .

2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 contact@mediatheque-drusenheim.fr

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English :

L’événement Mercredi on lit | Poisson d’avril Drusenheim a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays Rhénan