Mercredi on lit | Poisson d’avril Drusenheim
Mercredi on lit | Poisson d’avril Drusenheim mercredi 1 avril 2026.
Mercredi on lit | Poisson d’avril
2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01 16:30:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
C’est la journée des blagues, alors attention, place à la rigolade !
Mercredi 01 avril à 16h30 | 3 ans et + .
2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 contact@mediatheque-drusenheim.fr
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English :
L’événement Mercredi on lit | Poisson d’avril Drusenheim a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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