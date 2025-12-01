Mercredi récréactif à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

Mercredi récréactif à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou mercredi 17 décembre 2025.

Une matinée placée sous le signe de la magie de Noël !

Lecture de contes suivie d’un atelier créatif.

3 à 8 ans Sur réservation .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr

