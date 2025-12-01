Mercredi récréactif à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou
Mercredi récréactif à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou mercredi 17 décembre 2025.
Mercredi récréactif à Baugé
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 11:30:00
Date(s) :
2025-12-17
Mercredi récréactif à Baugé
Une matinée placée sous le signe de la magie de Noël !
Lecture de contes suivie d’un atelier créatif.
3 à 8 ans Sur réservation .
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr
English :
Wednesday recreation in Baugé
German :
Rekreativer Mittwoch in Baugé
Italiano :
Mercoledì di ricreazione a Baugé
Espanol :
Miércoles de recreo en Baugé
L’événement Mercredi récréactif à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou