Mercredi récréactif à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou
Mercredi récréactif à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou mercredi 1 avril 2026.
Mercredi récréactif à Baugé
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 11:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Mercredi récréactif à Baugé
Plongeons dans l’ambiance des Poissons avec des histoires de saison, suivies d’un petit atelier créatif !
3 à 8 ans Sur réservation .
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr
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English :
Wednesday recreation in Baugé
L’événement Mercredi récréactif à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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