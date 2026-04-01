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Mercredi récréactif à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

Mercredi récréactif à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou mercredi 1 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Baugé

Ville : 49150 Baugé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : 2026-04-01T10:00:00

Fin : 2026-04-01T11:30:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mercredi récréactif à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 11:30:00

Date(s) :
2026-04-01

Mercredi récréactif à Baugé
Plongeons dans l’ambiance des Poissons avec des histoires de saison, suivies d’un petit atelier créatif !
3 à 8 ans Sur réservation   .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18  mediatheque@baugeenanjou.fr

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English :

Wednesday recreation in Baugé

L’événement Mercredi récréactif à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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