Mercredi récréatif Le bourg Grignols

Grignols

Début : 2025-12-10
Activités manuelles “petites décorations de sapin de Noël”, lecture d’histoires et jeux.

A partir de 5ans ½, animation gratuite

9h45-11h45, Bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
English : Mercredi récréatif

Handicrafts ?Christmas tree decorations?, storytelling and games.

From 5 ½ years, free animation

9h45-11h45, Library

Grignols Library 05 53 03 41 53

