Mercredi récréatif Le bourg Grignols

Activités manuelles “petites décorations de sapin de Noël”, lecture d’histoires et jeux.
A partir de 5ans ½, animation gratuite
9h45-11h45, Bibliothèque
Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53
English : Mercredi récréatif
Handicrafts ?Christmas tree decorations?, storytelling and games.
From 5 ½ years, free animation
9h45-11h45, Library
Grignols Library 05 53 03 41 53
