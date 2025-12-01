Mercredi récréatif Le bourg Grignols

Mercredi récréatif

Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne

Tarif : gratuite

Date : 2025-12-10

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Activités manuelles “petites décorations de sapin de Noël”, lecture d’histoires et jeux.

A partir de 5ans ½, animation gratuite

9h45-11h45, Bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53

Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53

English : Mercredi récréatif

Handicrafts ?Christmas tree decorations?, storytelling and games.

From 5 ½ years, free animation

9h45-11h45, Library

Grignols Library 05 53 03 41 53

