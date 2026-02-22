Mercredi récréatif Le bourg Grignols
Mercredi récréatif Le bourg Grignols mercredi 11 mars 2026.
Mercredi récréatif
Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne
Activités manuelles “Mon petit chaton mignon”, lecture d’histoires et jeux.
A partir de 5ans ½, animation gratuite
9h45-11h45, Bibliothèque
Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53
English : Mercredi récréatif
My cute little kitten? craft activities, storytime and games.
From 5 ½ years, free animation
9h45-11h45, Library
Grignols Library 05 53 03 41 53
