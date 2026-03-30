Mercredi récréatif Le bourg Grignols

Mercredi récréatif Bibliothèque Grignols 2026-04-01

Mercredi récréatif Le bourg Grignols mercredi 1 avril 2026.

Mercredi récréatif

Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Activités manuelles “petites décorations de sapin de Noël”, lecture d’histoires et jeux.

A partir de 5ans ½, animation gratuite

9h45-11h45, Bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
Activités manuelles “petites décorations de sapin de Noël”, lecture d’histoires et jeux.

A partir de 5ans ½, animation gratuite

9h45-11h45, Bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53   .

Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53 

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English : Mercredi récréatif

Handicrafts ?Christmas tree decorations?, storytelling and games.

From 5 ½ years, free animation

9h45-11h45, Library

Grignols Library 05 53 03 41 53

L’événement Mercredi récréatif Grignols a été mis à jour le 2026-03-27 par Vallée de l’Isle en Périgord

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