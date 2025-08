Mercredi Soir x Arona : Mayeul, Nota B2B Servye, Myman B2B Secret guest Virage Paris

Mercredi Soir x Arona : Mayeul, Nota B2B Servye, Myman B2B Secret guest Virage Paris mercredi 13 août 2025.

Fondé en 2022 par NTBR, ce label/collectif propose des évènements uniques où se croisent et s’harmonisent les rythmes de la house to techno. Après avoir retourné des spots mythiques comme le Rex Club, ils débarquent à Virage !

Au programme :



→ @mayeul303 : Figure de la scène parisienne et membre du crew Molekül, il évolue autour d’une techno brute teintée de sonorités acides et de touches old-school.

→ @nota.wav B2B @itsnotservye : Deux artistes en pleine ascension pour un B2B imprévisible. Nota puise son inspiration dans la danse, la chaleur des rythmes latins et l’intensité des musiques électroniques. Servye contrebalance avec des grooves percussifs et un goût assumé pour le 140 BPM.

→ @myman_75 : Co-fondateur de @vice.city.techno et acteur clé du renouveau de la rave à Bordeaux. Ses sets oscillent entre techno rapide et sensualité, un mélange calibré pour tenir le dancefloor en apnée jusqu’à la dernière minute. À ses côtés, un Secret Guest qu’on avait gardé au chaud et qu’on est ravi de faire revenir pour compléter ce line-up.

→ Warm up by @abnormalgate & @saaj.waav

Le mercredi 13 août, on passe la main à Arona Records.

Le mercredi 13 août 2025

de 19h00 à 05h00

gratuit sous condition

De 0 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris