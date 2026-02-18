Mercredi tout est permis Villeneuve-d’Ascq

Mercredi tout est permis

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Une fois par mois, le musée se transforme en terrain de jeu où la collection se découvre en famille et de manière décalée.

Les enfants se déguisent, jouent et son invités à participer à des activités artistiques. À chaque rendez-vous, son thème et ses surprises associées !

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

English :

Once a month, the museum is transformed into a playground where the collection can be explored in an offbeat, family-friendly way.

Children can dress up, play and take part in artistic activities. Each event has its own theme and associated surprises!

