Mercredi Vigneron Les Vignes d'Hortense Laives
Mercredi Vigneron Les Vignes d’Hortense Laives mercredi 28 janvier 2026.
Mercredi Vigneron
Les Vignes d’Hortense 2 Rue de la Ronde Laives Saône-et-Loire
Tarif : 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25
Chaque mercredi soir, un vigneron est invité à votre table pour vous faire découvrir son domaine et ses vins, en accord avec notre menu
Le 28/01 joseph du château rougeon (bissey)
Le 04/02 hélène du domaine joblot (givry)
Le 11/02 lucie du domaine cornu (ladoix)
Le 18/02 camille du domaine feuillat (montagny)
Le 25/02 blandine du domaine desuremain (mercurey) .
Les Vignes d’Hortense 2 Rue de la Ronde Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 90 22 contact@lesvignesdhortense.fr
English : Mercredi Vigneron
