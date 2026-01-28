Mercredi Vigneron Les Vignes d’Hortense Laives

Mercredi Vigneron

Les Vignes d’Hortense 2 Rue de la Ronde Laives Saône-et-Loire

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-11

2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

Chaque mercredi soir, un vigneron est invité à votre table pour vous faire découvrir son domaine et ses vins, en accord avec notre menu

Le 28/01 joseph du château rougeon (bissey)

Le 04/02 hélène du domaine joblot (givry)

Le 11/02 lucie du domaine cornu (ladoix)

Le 18/02 camille du domaine feuillat (montagny)

Le 25/02 blandine du domaine desuremain (mercurey) .

Les Vignes d’Hortense 2 Rue de la Ronde Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 90 22 contact@lesvignesdhortense.fr

