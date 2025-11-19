Mercredis à Histoires à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-11-19 10:00:00
fin : 2025-11-19 10:30:00
2025-11-19
Le groupe de bénévoles du Tapis lecture vous invite à un moment tout en douceur autour d’histoires et de comptines sur le thème « Frères et sœurs »
Pour les enfants de 0 à 4 ans. Sur réservation. .
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr
English :
Story Wednesdays in Baugé
German :
Mercredis à Histoires in Baugé
Italiano :
I mercoledì delle storie a Baugé
Espanol :
Miércoles de cuentos en Baugé
