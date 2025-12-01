Mercredis à Histoires à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

Mercredis à Histoires à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 11:00:00

2025-12-10

Mercredis à Histoires à Baugé

Un moment tout doux avec le groupe du Tapis Lecture

Spectacle de Noël pour éveiller la magie chez les tout-petits.

0-4 ans Sur réservation .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr

English :

Story Wednesdays in Baugé

German :

Mercredis à Histoires in Baugé

Italiano :

I mercoledì delle storie a Baugé

Espanol :

Miércoles de cuentos en Baugé

