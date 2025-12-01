Mercredis à Histoires à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou
Mercredis à Histoires à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou mercredi 10 décembre 2025.
Mercredis à Histoires à Baugé
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 11:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Mercredis à Histoires à Baugé
Un moment tout doux avec le groupe du Tapis Lecture
Spectacle de Noël pour éveiller la magie chez les tout-petits.
0-4 ans Sur réservation .
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr
English :
Story Wednesdays in Baugé
German :
Mercredis à Histoires in Baugé
Italiano :
I mercoledì delle storie a Baugé
Espanol :
Miércoles de cuentos en Baugé
L’événement Mercredis à Histoires à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou