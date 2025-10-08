Mercredis Culturels – 7/10 ans Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Mercredis Culturels – 7/10 ans Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit – Sur inscription (10 places disponibles)Par mail : nantes@paqlalune.fr / Par tél : 09 51 33 63 79 Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 10

Les mercredis culturels c’est quoi ? Un atelier pour s’initier au théâtre, avec PaQ’la Lune et la Bibiliothèque Erdre-Batignolles ! Au programme :- une lecture animée par la bibliothèque municipale- des jeux de théâtre avec PaQ’la Lune- et un goûter pour bien terminer la journée ! Pour les 7/10 ans.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 09 51 33 63 79