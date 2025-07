Mercredis de la cour Concert de Kick & Flûte Venelle au Beurre Morlaix

Venelle au Beurre Ty Coz bistro-culturel Morlaix Finistère

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16 01:00:00

2025-07-16

Tous les mercredis de l’été, le Ty Coz programme des concerts ou spectacles !

On commence le 16 juillet avec Kick & Flûte, composé de Gabriel Siancas, clarinette, trompette et voix et de Sébastien Turner, machines et voix. Kick & Flûte est un duo de musique sensible, exigeante et hybride.

Pour les mercredis de la cour, Mick Denis vous lance l’ambiance de la soirée puis les chefs à la f’nêtre, les Too Ti Coz, vous régalent ! .

Venelle au Beurre Ty Coz bistro-culturel Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 65

