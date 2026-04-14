Mercredis de la petite enfance | Le coin des histoires, EVE Grand-Salève, Veyrier
Mercredis de la petite enfance | Le coin des histoires, EVE Grand-Salève, Veyrier mercredi 22 avril 2026.
Mercredis de la petite enfance | Le coin des histoires Mercredi 22 avril, 09h00 EVE Grand-Salève
3 CHF / enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T09:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T09:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00
Des endroits confortables pour lire, écouter des histoires et créer son propre livre. Un moment à partager où les livres deviennent de vraies aventures!
9h-11h
EVE Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 4 1255 Veyrier Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://veyrier.ch/mercredis-de-la-petite-enfance/ »}]
Les mercredis de la petite enfance vous offrent diverses activités pour les enfants sur la commune.
Marie Marcon
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