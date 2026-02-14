Mercredis de l’art, Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer
Mercredis de l’art Mercredi 18 février, 15h00 Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais
A partir de 9 ans, sur réservation au 03 21 87 73 21
2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Bibliothèque des Annonciades 18 place de la Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvre Keith Haring dans tous ses états et laisse-toi inspirer pour créer à ton tour ton tableau.