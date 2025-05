Mercredis de l’été – Descartes, 9 juillet 2025 15:00, Descartes.

Indre-et-Loire

Mercredis de l’été Allée Léo Lagrange Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-08-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-23

2025-08-06

2025-08-20

L’occasion d’occuper son après-midi à travers des jeux, des ateliers, des animations pour petits et grands.

Moments ludiques, de partages et de rencontres assurés.

Ces instants sont animés par des associations de la commune et quelques intervenants extérieurs tours de poneys, rugby, échec, bmx…

Les mercredis de l’été des après-midi pour tous !

Allée Léo Lagrange

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

An opportunity to fill the afternoon with games, workshops and entertainment for young and old.

Fun, sharing and socializing guaranteed.

These moments are animated by local associations and a few outside contributors: pony rides, rugby, chess, bmx…

German :

Die Gelegenheit, den Nachmittag mit Spielen, Workshops und Animationen für Groß und Klein zu verbringen.

Spielerische Momente, Austausch und Begegnungen sind garantiert.

Diese Momente werden von Vereinen der Gemeinde und einigen externen Akteuren gestaltet: Ponyreiten, Rugby, Schach, Bmx…

Italiano :

È un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio, con giochi, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini.

Sarà sicuramente un momento divertente di condivisione e di incontro con nuove persone.

Questi momenti sono animati dalle associazioni del comune e da alcuni relatori esterni: passeggiate sui pony, rugby, scacchi, bmx…

Espanol :

Es una forma estupenda de pasar la tarde, con juegos, talleres y entretenimiento para grandes y pequeños.

Seguro que será un momento divertido de compartir y conocer gente nueva.

Estos momentos están animados por asociaciones del municipio y algunos ponentes externos: paseos en poni, rugby, ajedrez, bmx…

L’événement Mercredis de l’été Descartes a été mis à jour le 2025-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire