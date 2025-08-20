Mercredis de l’Orgue Christophe MENARD Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc
Mercredis de l’Orgue Christophe MENARD Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc mercredi 20 août 2025.
Côtes-d’Armor
Mercredis de l’Orgue Christophe MENARD Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 17:00:00
fin : 2025-08-20 18:00:00
Date(s) :
2025-08-20
Christophe MENARD, Organiste enseignant au Conservatoire de Rueil-Malmaison. .
Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne
Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mercredis de l’Orgue Christophe MENARD Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-06-19 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme