Mercredis de l’Orgue Gilles LE BRAZIDEC et Pascal TUFFERY Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc
Mercredis de l’Orgue Gilles LE BRAZIDEC et Pascal TUFFERY Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc mercredi 3 septembre 2025.
Côtes-d’Armor
Mercredis de l’Orgue Gilles LE BRAZIDEC et Pascal TUFFERY Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 17:00:00
fin : 2025-09-03 18:00:00
Date(s) :
2025-09-03
Gilles LE BRAZIDEC (trompette, Enseignant au Conversatoire de Saint-Brieuc) et Pascal TUFFERY (Orgue). .
Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne
Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mercredis de l’Orgue Gilles LE BRAZIDEC et Pascal TUFFERY Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-06-19 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme