Mercredis de l’Orgue Trio BARON Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc mercredi 13 août 2025.

Début : 2025-08-13 17:00:00

fin : 2025-08-13 18:00:00

2025-08-13

Jean BARON (Talabardeur), Sophie PAGNON (Harpiste) et Jean-Cédric SALAÜN (Orgue)

Programmation à venir. .

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

