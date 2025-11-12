Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye
Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye mercredi 12 novembre 2025.
Mercredis des petits lus
Médiathèque 4 rue du Jaizkibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Pour les 3 ans et plus.
Lectures pour les tous petits à la Médiathèque d’Hendaye. .
Médiathèque 4 rue du Jaizkibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77
