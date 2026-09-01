Mercredis Famille à la Forge Saint-Rémy
mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Mercredis Famille à la Forge
La Forge Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Mercredis Famille à la Forge
Mercredi famille les 9 et 23 septembre : Activités en famille : jeux, ateliers créatifs, découvertes…
Nouveauté de 14h à 17h
– Café des habitants
Un espace convivial pour échanger sur des idées et des projets pour La Forge ou simplement se retrouver autour d’un café, faire des mots croisés…
– Club ado (11 ans et plus) : un espace pour les ados avec des activités, jeux… Sur inscription .
La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr
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English : Mercredis Famille à la Forge
Family Wednesdays at La Forge
L’événement Mercredis Famille à la Forge Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Saint-Rémy (Calvados)
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