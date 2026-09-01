Informations pratiques

Saint-Rémy

Mercredis Famille à la Forge

La Forge Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Mercredis Famille à la Forge

Mercredi famille les 9 et 23 septembre : Activités en famille : jeux, ateliers créatifs, découvertes…

Nouveauté de 14h à 17h

– Café des habitants

Un espace convivial pour échanger sur des idées et des projets pour La Forge ou simplement se retrouver autour d’un café, faire des mots croisés…

– Club ado (11 ans et plus) : un espace pour les ados avec des activités, jeux… Sur inscription .

La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredis Famille à la Forge

Family Wednesdays at La Forge

L’événement Mercredis Famille à la Forge Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Suisse Normande