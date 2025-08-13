Mercredis Festifs avec Madjay Place du Kiosque Montélimar
Mercredis Festifs avec Madjay Place du Kiosque Montélimar mercredi 13 août 2025.
Mercredis Festifs avec Madjay
Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-08-13 18:30:00
fin : 2025-08-13 22:30:00
Date(s) :
2025-08-13
Food trucks et ambiance musicale. DJ Set de Radio Micheline. Puis concert des Madjay deux artistes français réinterprètent un répertoire variété française et internationale des années nostalgie 80/90.
.
Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 54 erci.aussel@montelimar.fr
English :
Food trucks and music. DJ set by Radio Micheline. Then a concert by Madjay, two French artists reinterpreting a repertoire of French and international variety from the nostalgic 80s and 90s.
German :
Foodtrucks und musikalische Untermalung. DJ-Set von Radio Micheline. Anschließend Konzert der Madjay, zwei französische Künstler, die ein Repertoire französischer und internationaler Varietäten der nostalgischen 80er und 90er Jahre neu interpretieren.
Italiano :
Camioncini e musica. DJ set a cura di Radio Micheline. A seguire concerto di Madjay, due artisti francesi che reinterpretano un repertorio di varietà francesi e internazionali dei nostalgici anni ’80 e ’90.
Espanol :
Camiones de comida y música. DJ set de Radio Micheline. A continuación, concierto de Madjay, dos artistas franceses que reinterpretan un repertorio de variedades francesas e internacionales de los nostálgicos años 80 y 90.
L’événement Mercredis Festifs avec Madjay Montélimar a été mis à jour le 2025-07-09 par Montélimar Tourisme Agglomération