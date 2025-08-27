Mercredis Festifs avec The Tighters Place du Kiosque Montélimar
Mercredis Festifs avec The Tighters Place du Kiosque Montélimar mercredi 27 août 2025.
Mercredis Festifs avec The Tighters
Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif :
Date :
Début : Mercredi 2025-08-27 18:30:00
fin : 2025-08-27 22:30:00
Date(s) :
2025-08-27
Food trucks et ambiance musicale. DJ Set de Radio Micheline. Puis concert des The Tighters un Groupe Valentinois de roots reggae, formé autour d’Ante, chanteur tout droit venu de Suède.
Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 54 erci.aussel@montelimar.fr
English :
Food trucks and music. DJ set by Radio Micheline. Then a concert by The Tighters, a roots reggae band from Valentin, formed around Ante, a singer straight from Sweden.
German :
Foodtrucks und musikalische Untermalung. DJ-Set von Radio Micheline. Anschließend Konzert der The Tighters, einer Roots-Reggae-Band aus Valentin, die sich um den Sänger Ante aus Schweden gebildet hat.
Italiano :
Camioncini e musica. DJ set di Radio Micheline. A seguire, concerto dei The Tighters, una band roots reggae di Valentines, formata intorno ad Ante, cantante proveniente direttamente dalla Svezia.
Espanol :
Camiones de comida y música. DJ set de Radio Micheline. A continuación, concierto de The Tighters, un grupo de reggae roots de Valentines, formado en torno a Ante, un cantante venido directamente de Suecia.
L’événement Mercredis Festifs avec The Tighters Montélimar a été mis à jour le 2025-07-09 par Montélimar Tourisme Agglomération