Mercredis Festifs avec Théo Didier Place du Kiosque Montélimar

Mercredis Festifs avec Théo Didier Place du Kiosque Montélimar mercredi 20 août 2025.

Mercredis Festifs avec Théo Didier

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme

Début : Mercredi 2025-08-20 18:30:00

fin : 2025-08-20 22:30:00

2025-08-20

Food trucks et ambiance musicale. DJ Set de Radio Micheline. Puis concert de Théo Didier dont les concerts sont comme un grand bal populaire où tous les styles musicaux sont croisés pour faire danser tout le monde.

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 54 erci.aussel@montelimar.fr

English :

Food trucks and music. DJ set by Radio Micheline. Followed by a concert by Théo Didier, whose concerts are like a popular ball where all musical styles come together to make everyone dance.

German :

Foodtrucks und musikalische Untermalung. DJ-Set von Radio Micheline. Anschließend Konzert von Théo Didier, dessen Konzerte wie ein großer Volksball sind, bei dem alle Musikstile gekreuzt werden, um alle zum Tanzen zu bringen.

Italiano :

Camioncini e musica. DJ set di Radio Micheline. Poi un concerto di Théo Didier, i cui concerti sono come un ballo popolare in cui tutti gli stili musicali si uniscono per far ballare tutti.

Espanol :

Camiones de comida y música. DJ set de Radio Micheline. A continuación, concierto de Théo Didier, cuyos conciertos son como un baile popular en el que confluyen todos los estilos musicales para hacer bailar a todo el mundo.

L’événement Mercredis Festifs avec Théo Didier Montélimar a été mis à jour le 2025-07-09 par Montélimar Tourisme Agglomération