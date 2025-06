Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis 2 juillet 2025 10:30

Finistère

Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Eglise Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 10:30:00

fin : 2025-08-27 11:30:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

C’est la 17eme saison des mercredis de l’orgue . Concerts autour de l’orgue avec des artistes internationaux comme

John Winstanley ( Angleterre) Anne Robert ( Québec ) mais aussi des musiciens français comme le groupe Téodora de Paris ( orgue, trompette et chant-mezzo soprano). Nos musiciens bretons sont bien représentés avec Gildas Wijay Rousseau et Gildas Connan ( orgue et cornemuse ), Jean-René Andre ( orgue) Roland Guyomarch et Jean Pierre Tanguy ( orgue et bombarde ) … .

Place Général Leclerc Eglise

Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10

