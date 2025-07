Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis

Place Général Leclerc Eglise Lannilis Finistère

Début : 2025-07-16 10:30:00

2025-07-16

C’est la 17eme saison des mercredis de l’orgue . Concerts autour de l’orgue avec des artistes internationaux comme

John Winstanley ( Angleterre) Anne Robert ( Québec ) mais aussi des musiciens français comme le groupe Téodora de Paris ( orgue, trompette et chant-mezzo soprano). Nos musiciens bretons sont bien représentés avec Gildas Wijay Rousseau et Gildas Connan ( orgue et cornemuse ), Jean-René Andre ( orgue) Roland Guyomarch et Jean Pierre Tanguy ( orgue et bombarde ) … .

Place Général Leclerc Eglise Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10

