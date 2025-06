Mercredis musicaux Bleu Pétrole // NÛR Parc de la mairie Quimperlé 13 août 2025 20:00

Finistère

Mercredis musicaux Bleu Pétrole // NÛR Parc de la mairie 32 Rue de Pont-Aven Quimperlé Finistère

Début : 2025-08-13 20:00:00

fin : 2025-08-13 22:00:00

Coup de jeune pour finir en beauté.

BLEU PÉTROLE a gardé l’insolence du rock. C’est une musique brute et vivante qui poursuit la joie dans la mélancolie et la poésie dans l’électricité des chansons en français tendres et sauvages à l’image de ceux qui les font dont la seule ligne de conduite est la sincérité.

NÛR est un duo Lillois Electro Dreampop né d’une rencontre aussi fortuite qu’évidente. Rythmiques électroniques et les textures sonores variées, guitares éthérées, voix suave d’Agathe et clarinette de Juliette créent une atmosphère à la fois intime et grandiose, aux accents électro.

Buvette et restauration sur place. Repli à l’espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps. .

