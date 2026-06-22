Erquy

Mercredis Musiques du Monde

Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29

5e édition des Mercredis Musiques du Monde à Erquy. Concerts gratuits de musiques du monde chaque mercredi de mi-juillet à mi-août sur le Boulevard de la Mer.

Duo GLOAGUEN-LE HENAFF 19h-20h30

GREN SÉMÉ 21h-22h30 .

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Mercredis Musiques du Monde Erquy a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor