Mercredis récréatifs de juin Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains
Mercredis récréatifs de juin Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains mercredi 21 janvier 2026.
Mercredis récréatifs de juin
Centre Social Georges Taiclet 1 Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04
Activités les mercredis en famille de 14h à 17h.
14/01 Jeux et blabla
21/01 Les petits yogis
04/02 Esquisses magiques des sorciers .
Centre Social Georges Taiclet 1 Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 accueil.acsl@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mercredis récréatifs de juin
L’événement Mercredis récréatifs de juin Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)