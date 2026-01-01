Mercredis récréatifs de juin Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains

Mercredis récréatifs de juin

Centre Social Georges Taiclet 1 Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04

Activités les mercredis en famille de 14h à 17h.

14/01 Jeux et blabla

21/01 Les petits yogis

04/02 Esquisses magiques des sorciers .

Centre Social Georges Taiclet 1 Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 accueil.acsl@gmail.com

