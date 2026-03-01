Mercredis Ressources

Rue des Étangs Les Loges-Margueron Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Mercredi 25 mars LES LOGES-MARGUERON Mercredis Ressources. De 14h à 18h dans les jardins pédagogique d’E-Graine Grand Est, rue des Etangs.

La Ressourcière, vous accueille chaque dernier mercredi du mois (sauf juillet et décembre).

Jardin au naturel pensé comme un support pédagogique et d’expérimentation pour tous-tes où l’on se rencontre, on s’informe et on échange sur nos pratiques.

Venez profiter de la Ressourcière au fil des saisons.

De 9h30 à 12h, pour les acteurs locaux et de 14h à 18h pour les habitant-es citoyen-nes.

Espaces ressources à votre disposition de 14h à 18h emprunter des outils et des livres, utiliser la grainothèque, bénéficier de la permanence broyeur pour valoriser ses branchages, partager des savoirs-faire et savoirs.

Ouvert à toutes et tous.

Renseignements +33 (0)3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org .

Rue des Étangs Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org

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English :

L’événement Mercredis Ressources Les Loges-Margueron a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance