Mère Noël et ses tours de magie

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Après le Père Noël, c’est au tour de la Mère Noël de s’inviter au Parc du Bucheneck pour émerveiller petits et grands ! Elle réalisera des tours de magie féériques et distribuera des sourires tout au long de l’après-midi.

Après le Père Noël, c’est au tour de la Mère Noël de s’inviter au Parc du Bucheneck pour émerveiller petits et grands ! Elle réalisera des tours de magie féériques et distribuera des sourires tout au long de l’après-midi. .

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

English :

After Santa Claus, it?s Mother Christmas? turn to invite herself to the Parc du Bucheneck to amaze young and old alike! She will be performing magical tricks and spreading smiles throughout the afternoon.

L’événement Mère Noël et ses tours de magie Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller