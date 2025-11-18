Mère Noel part en tournée (jeune public 3-12 ans) Théâtre l’Inox Bordeaux

Mère Noel part en tournée (jeune public 3-12 ans) 12 – 14 décembre Théâtre l’Inox Gironde

16 € / 13€ pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T18:00:00 – 2025-12-12T19:00:00

Fin : 2025-12-14T15:00:00 – 2025-12-14T16:00:00

Mère Noël en a un peu marre que ce soit toujours Père Noël qui ramasse toute la gloire de Noël alors qu’elle travaille si dur !

C’est décidé : cette année Mère Noël veut partir en tournée faire la distribution des cadeaux ! Mais, va t-elle réussir à convaincre Père Noël et réaliser son rêve ?

En Laponie, comme tous les ans à cette période, la maison du Père Noël est en effervescence. Père Noël est affairé, et Mère Noël encore davantage ! Il faut repriser les chaussettes, choisir le papier cadeau, faire la vaisselle, le lit, lire toutes les lettres, préparer les listes et comme tous les ans, Mère Noël aimerait énormément accompagner son mari sur le traîneau… Mais celui-ci s’y refuse car il fait beaucoup trop froid et c’est dangereux : pas vraiment la place d’une femme ! Pourtant aujourd’hui, Mère Noël va, et avec l’aide des enfants, réaliser son rêve.

Spectacle ludique et interactif mêlant théâtre, conte, magie, mime, chant et marionnettes pour le bonheur des enfants et des parents qui sont encore des enfants.

On peut se faire prendre en photo avec Mère Noël après le spectacle, on peut aussi lui apporter un dessin ou une lettre (ou un cookie, car elle adooooore les cookies, la gourmande !).

Ce spectale est présenté dans le cadre des Wonder Pipelettes « le festival des nanas qui n’ont pas leur langue dans la poche ».

Durée 45 minutes

lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Uih2S8BS7p8

billeteries en ligne: https://www.billetreduc.com/spectacle-helene-deme-elzevir.htm

Pack familles en vente uniquement sur : https://theatre-ouf.sumupstore.com/

vous pouvez aussi réserver par SMS au 06 95 77 11 57 (nous vous confirmerons par retour de SMS)

Le théâtre se situe à mi chemin entre la place de la Bourse et la Place du Parlement , il y a un parking a vélo juste en face, venez en vélo!

Tram le plus proche : Place de la Bourse

Acces fauteil roulant, toutefois le théâtre se trouve dans la zone pietone de Bordeaux centre.

PS: Habillez-vous pour l’occasion!

Théâtre l'Inox 11,13 rue Philippart, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Spectacle original de Nicola Ekhi et Hélène Demé Elzévir pour les 3-12 ans et les adultes qui les entourent Egalité Théâtre

Théâtre OUF! / Wonder Pipelettes