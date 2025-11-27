MERE PARFAITE… MENT INDIGNE – COMEDIE DE METZ Metz

MERE PARFAITE… MENT INDIGNE Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

lls n’ont rien en commun et n’auraient jamais dû se rencontrer. Pourtant, elle va tout faire pour qu’il devienne son fils idéal. Une comédie drôle, féroce et touchante. Marguerite est une femme extravagante, très égocentrique, portée sur elle, sa vie, ses soucis. Elle n’a jamais eu d’enfants et veut combler ce manque… A tout prix. Elle cherche donc son fils idéal. Elle obtient les coordonnées de Vincent, homme timide, maniaque, refermé sur lui-même. Commence alors pour Marguerite un grand travail de persuasion afin de se faire passer pour la mère idéale qu’elle aurait dû être. Tour à tour psychologue, manipulatrice, affable, perfide mais aussi touchante, elle va tout faire pour parvenir à ses fins… Avoir un fils. Oui mais ce fils avait-il envie d’avoir une mère ? Et surtout celle-là ? Un spectacle qui parle de sentiments puissants sous une apparence de légèreté avec deux personnages hauts en couleur.

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57