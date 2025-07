Meredith Monk avec Katie Geissinger et Allison Sniffin – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Meredith Monk avec Katie Geissinger et Allison Sniffin – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes vendredi 6 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:00 –

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

En compagnie de Katie Geissinger et Allison Sniffin, deux membres du Vocal Ensemble (fondé en 1980), Meredith Monk revient à Nantes pour un concert intimiste, resserré autour de la voix et d’arrangements instrumentaux. Meredith Monk est une figure incontournable et essentielle du paysage artistique américain. Née en 1946 au Pérou, c’est à New York qu’elle fait son éducation artistique. Initiée au piano par sa mère, elle développe en parallèle une pratique de danseuse et de chorégraphe. C’est cependant pour son travail sur la voix qu’elle marque les esprits dans les années 1960. Abordée comme un instrument, cet organe unique donne naissance à une pratique innovante et des sonorités encore jamais entendues dont on retrouvera ensuite l’influence chez d’autres artistes d’importance comme David Byrne, Björk ou Camille. Albums vocaux et instrumentaux, opéras, spectacles de danse, films… cette touche-à-tout, à l’approche miraculeuse et à l’inventivité jamais démentie, ne s’interdit rien. Concerts :vendredi 6 et samedi 7 février 2026 à 20h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

