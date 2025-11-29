Mériadec s’illumine pour Noël

Place de l’Eglise Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La municipalité, en partenariat avec l’Association des Commerçants et Artisans de Mériadec, vous invite à une animation musicale et conviviale dans le cadre du marché de Noël.

Un vin chaud sera offert pour réchauffer l’ambiance.

Le quartet de la compagnie Rondo Royal vous présente son spectacle Noël au balcon

Un moment musical et festif où Flûte, saxophone, soubassophone et percussions déambuleront dans les rues pour revisiter les grands classiques de Noël Mon Beau Sapin, Douce Nuit, Petit Papa Noël…

pour offrir un moment musical à la fois traditionnel, joyeux et éclatant pour petits et grands !

Venez en famille, entre amis, et laissez-vous emporter par l’ambiance féérique !

Un avant-goût de Noël à ne pas manquer ! .

Place de l’Eglise Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56

L’événement Mériadec s’illumine pour Noël Plumergat a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon