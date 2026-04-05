Mériadeck continuités et ruptures, Hôtel de ville de Bordeaux, Bordeaux

Mériadeck continuités et ruptures 5 avril et 10 mai Hôtel de ville de Bordeaux Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T14:30:00+02:00 – 2026-04-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Adoré, malaimé mais surtout méconnu, Mériadeck est un véritable témoin de l’architecture de son temps. Il est un geste architectural fort aux abords du centre historique classique.

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Dimanche 5 avril et 10 mai à 14h30

Rdv devant l’Hôtel de Ville

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Hôtel de ville de Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade

L. Gauthier – Mairie de Bordeaux