Mériter pour hériter | Les Castelbaladins Salle des fêtes Angeac-Champagne
Salle des fêtes 850 rue des Distilleries Angeac-Champagne Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : 
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 23:00:00
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 23:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Représentation de Mériter pour hériter, une comédie en 4 actes de Josie Tisseur interprétée par la troupe des Castelbaladins.
1€ sur chaque place adulte sera reversée au profit de l’AFMTELETHON Charente
.
Salle des fêtes 850 rue des Distilleries Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr
English :
Performance of Mériter pour hériter, a 4-act comedy by Josie Tisseur, performed by the Castelbaladins troupe.
1? from each adult ticket will be donated to AFMTELETHON Charente
