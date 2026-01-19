Mériter pour hériter | Les Castelbaladins Salle socio-culturelle Hiersac

Mériter pour hériter | Les Castelbaladins

Salle socio-culturelle 19 bis rue d’Angoulême Hiersac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Représentation de Mériter pour hériter, une comédie en 4 actes de Josie Tisseur interprétée par la troupe des Les Castelbaladins.

1€ sur chaque place adulte sera reversée au profit de l’AFMTÉLÉTHON Charente

.

contact@lescastelbaladins.fr

English :

Performance of Mériter pour hériter, a 4-act comedy by Josie Tisseur, performed by the Les Castelbaladins troupe.

1? from each adult ticket will be donated to AFMTÉLÉTHON Charente

