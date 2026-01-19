Mériter pour hériter | Les Castelbaladins Salle socio-culturelle Hiersac
Mériter pour hériter | Les Castelbaladins Salle socio-culturelle Hiersac samedi 28 mars 2026.
Mériter pour hériter | Les Castelbaladins
Salle socio-culturelle 19 bis rue d’Angoulême Hiersac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 23:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Représentation de Mériter pour hériter, une comédie en 4 actes de Josie Tisseur interprétée par la troupe des Les Castelbaladins.
1€ sur chaque place adulte sera reversée au profit de l’AFMTÉLÉTHON Charente
.
Salle socio-culturelle 19 bis rue d’Angoulême Hiersac 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Performance of Mériter pour hériter, a 4-act comedy by Josie Tisseur, performed by the Les Castelbaladins troupe.
1? from each adult ticket will be donated to AFMTÉLÉTHON Charente
L’événement Mériter pour hériter | Les Castelbaladins Hiersac a été mis à jour le 2026-01-19 par Destination Cognac