Mériter pour hériter Les Castelbaldins

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Mériter pour hériter

Une comédie en 4 actes de Josie TISSEUR

1€ sur chaque place adulte sera reversée au profit de l’AFM TÉLÉTHON Charente

.

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr

English :

Mériter pour hériter

A comedy in 4 acts by Josie TISSEUR

1? of each adult ticket will be donated to AFM TÉLÉTHON Charente

