Mériter pour hériter Les Castelbaldins Théâtre du Château Jonzac
Mériter pour hériter Les Castelbaldins Théâtre du Château Jonzac samedi 25 avril 2026.
Mériter pour hériter Les Castelbaldins
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Mériter pour hériter
Une comédie en 4 actes de Josie TISSEUR
1€ sur chaque place adulte sera reversée au profit de l’AFM TÉLÉTHON Charente
.
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mériter pour hériter
A comedy in 4 acts by Josie TISSEUR
1? of each adult ticket will be donated to AFM TÉLÉTHON Charente
L’événement Mériter pour hériter Les Castelbaldins Jonzac a été mis à jour le 2026-01-19 par Offices de Tourisme de Jonzac