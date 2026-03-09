Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins rue Aimé Richard Segonzac

Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Représentation de Mériter pour hériter, une comédie en 4 actes de Josie Tisseur interprétée par la troupe Les Castelbaladins .

1€ sur chaque place adulte sera reversée au profit de l’AFMTÉLÉTHON Charente

.

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr

English :

Performance of Mériter pour hériter, a 4-act comedy by Josie Tisseur, performed by the troupe Les Castelbaladins .

1? of each adult ticket will be donated to AFMTÉLÉTHON Charente

L’événement Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins Segonzac a été mis à jour le 2026-03-09 par Destination Cognac