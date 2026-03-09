Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins rue Aimé Richard Segonzac
Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins rue Aimé Richard Segonzac dimanche 3 mai 2026.
Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
2026-05-03
Représentation de Mériter pour hériter, une comédie en 4 actes de Josie Tisseur interprétée par la troupe Les Castelbaladins .
1€ sur chaque place adulte sera reversée au profit de l’AFMTÉLÉTHON Charente
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr
English :
Performance of Mériter pour hériter, a 4-act comedy by Josie Tisseur, performed by the troupe Les Castelbaladins .
1? of each adult ticket will be donated to AFMTÉLÉTHON Charente
