Merlin Ou La Terre Dévastée – Théâtre de l’union Limoges, 18 juin 2025 19:00, Limoges.

Haute-Vienne

Merlin Ou La Terre Dévastée Théâtre de l’union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 19:00:00

fin : 2025-06-19 22:00:00

Date(s) :

2025-06-18

2025-06-19

Tankred Dorst recrée Merlin, mais à l’âge de la Relativité certes, on retrouve ici tout le merveilleux de la geste arthurienne (les combats de dragon, l’épée fichée dans la pierre, les envoûtements de la fée Viviane) et le plaisir de réécouter ces histoires (les amours de Lancelot et Guenièvre, l’ innocence de Perceval, Yvain et son lion). Mais les mythes qui nous hantent sont représentés par la distance et l’ironie. Ainsi, les chevaliers fraient avec Rothschild, lisent le New York Times ; on surprend le roi Arthur en grande conversation avec Mark Twain, et il peut arriver qu’un spectateur prenne feu en s’asseyant sur le Siège Périlleux.

Durée 3h00

Spectacle proposé au tarif à prix libre, de 5€ à 22€ .

Théâtre de l’union 20 Rue des Coopérateurs

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

English : Merlin Ou La Terre Dévastée

German : Merlin Ou La Terre Dévastée

Italiano :

Espanol : Merlin Ou La Terre Dévastée

L’événement Merlin Ou La Terre Dévastée Limoges a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Limoges Métropole