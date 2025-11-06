Merlot à travers le monde La Cité du Vin Bordeaux

Merlot à travers le monde Jeudi 6 novembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Connaissez-vous l’origine du nom du cépage Merlot ? Ce cépage rouge, renommé à l’international pour son adaptabilité et sa versatilité, doit son nom au petit oiseau noir au bec orange : le merle, friand des grains mûrs et sucrés de cette variété. Ce compagnon ailé, amateur de baies juteuses, a ainsi laissé son empreinte dans l’histoire du vin !

Cépage emblématique de la rive droite bordelaise, le Merlot est aujourd’hui le cépage rouge le plus planté à Bordeaux, et le deuxième au monde, juste derrière le Cabernet Sauvignon.

Mais ne vous fiez pas à ses airs de vin souple : le Merlot est un véritable caméléon. Il change de caractère selon les terroirs et les vinifications, révélant une richesse étonnante, tantôt ronde et fruitée, tantôt plus structurée et profonde.

Un cépage qui, comme le merle, sait chanter différemment selon l’endroit où il se pose ! Curiosité, histoire et secrets de vinification seront au cœur de cet atelier. Venez partager un moment convivial et découvrir toutes les facettes du Merlot, à l’honneur lors de cette soirée.

Dégustation de 3 différents Merlot de nos partenaires viticoles.

En partenariat avec nos partenaires viticoles

Avec le soutien de la Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

