MERMAID DAY Ramassage de déchets et ateliers d’upcycling

Plage Centrale Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Participez au ramassage de déchets avec Save la Mermaid et l’Office de Tourisme !

En 2026, Save La Mermaid s’associe à l’Office de Tourisme et à la commune de Soorts-Hossegor pour agir ensemble en faveur de l’océan.

✨ Lancement le samedi 4 avril

• 14h ramassage de déchets sur la plage Centrale d’Hossegor

• 16h démonstration de la presse à injection à l’Office de Tourisme

Des événements engagés et ouverts à tous toute l’année ramassages, ateliers créatifs et sensibilisation. ♻️ Ensemble, transformons nos déchets et protégeons nos plages. .

Plage Centrale Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : MERMAID DAY Ramassage de déchets et ateliers d’upcycling

Take part in a litter pick with Save the Mermaid and the Tourist Office!

L’événement MERMAID DAY Ramassage de déchets et ateliers d’upcycling Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Hossegor