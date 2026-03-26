MERMAID DAY Ramassage de déchets et ateliers d’upcycling Soorts-Hossegor
MERMAID DAY Ramassage de déchets et ateliers d’upcycling Soorts-Hossegor samedi 4 avril 2026.
MERMAID DAY Ramassage de déchets et ateliers d’upcycling
Plage Centrale Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Participez au ramassage de déchets avec Save la Mermaid et l’Office de Tourisme !
En 2026, Save La Mermaid s’associe à l’Office de Tourisme et à la commune de Soorts-Hossegor pour agir ensemble en faveur de l’océan.
✨ Lancement le samedi 4 avril
• 14h ramassage de déchets sur la plage Centrale d’Hossegor
• 16h démonstration de la presse à injection à l’Office de Tourisme
Des événements engagés et ouverts à tous toute l’année ramassages, ateliers créatifs et sensibilisation. ♻️ Ensemble, transformons nos déchets et protégeons nos plages. .
Plage Centrale Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : MERMAID DAY Ramassage de déchets et ateliers d’upcycling
Take part in a litter pick with Save the Mermaid and the Tourist Office!
L’événement MERMAID DAY Ramassage de déchets et ateliers d’upcycling Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Hossegor
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