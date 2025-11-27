Mermontine · Sous les mers Salle Jean Carmet Allonnes

Mermontine · Sous les mers

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

“Sous les mers est un conte musical et visuel, librement adapté de “20 000 lieues sous les mers“.

Mermontine (duo composé de Julien Lemonnier et Ghislain Fracapane du groupe Mermonte) nous propose une immersion dans l’œuvre de Jules Verne. Entre action et contemplation, l’équipée explore nos imaginaires collectifs et nous plonge dans les grands fonds aquatiques abordant des sujets contemporains tels que l’écologie. L’histoire et les interventions des différents personnages sont diffusés à la manière des feuilletons radiophoniques sous la projection d’illustrations ludiques et poétiques. .

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

English :

L’événement Mermontine · Sous les mers Allonnes a été mis à jour le 2025-11-27 par CDT72