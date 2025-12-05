MERMONTINE – MERMONTINE – SOUS LES MERS – SEW – LA MANU Morlaix

MERMONTINE – MERMONTINE – SOUS LES MERS – SEW – LA MANU Morlaix vendredi 5 décembre 2025.

Tarif : – euros.

Un conte musical et visuel librement adapté de l’œuvre de Jules VerneLe nouveau projet de Mermontine, duo composé de Julien Lemonnier et Ghislain Fracapane tous deux issus du groupe Mermonte, est de proposer une immersion dans l’univers du célèbre roman de Jules Verne qui porte en lui de nombreux sujets contemporains.Ainsi les qualités de fable écologique, humaniste et universaliste du roman seront particulièrement soulignées.Le duo, épaulé par différents artistes et professionnels, proposera une adaptation libre mettant en avant la musique qui sera intégralement jouée en live.La narration et les interventions des différents personnages préalablement enregistrées seront diffusées et illustrées par la création musicale de Julien et Ghislain, une scénographie inventive permettra la projection d’illustrations inédites et poétiques.L’univers proposé sera baroque et psychédélique mais aussi très ludique afin que le jeune public puisse se l’approprier.Spectacle tout public à partir de 8 ans, en configuration assise _______Horaires :Début du spectacle : 19hDurée : 60 min

SEW – LA MANU 39 QUAI DU LEON 29600 Morlaix 29