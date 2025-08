Mermontine présente « Sous les mers » Conte musical Le Sew Morlaix

Mermontine présente « Sous les mers » Conte musical Le Sew Morlaix vendredi 5 décembre 2025.

Le Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

JEUNE PUBLIC CONTE MUSICAL THEATRE D’OMBRES

Pensé d’abord pour les tout-petits, ce projet mené par Ghislain Fracapane et Julien Lemonnier (Mermonte) devient un véritable conte musical, riche et immersif. Inspiré de La Plume lourde, un récit africain collecté par Henri Gougaud, le spectacle stimule l’imaginaire grâce à une musique vivante et expressive.

Chaque personnage — le valeureux guerrier Kassa Kena ou l’oiseau extraordinaire Konoba — prend vie à travers les mélodies et les rythmes composés par le duo, joués en direct avec guitares, percussions, glockenspiel et autres instruments colorés.

Le voyage musical est complété par une scénographie magique un petit théâtre d’ombres chinoises, imaginé par Yoann Buffeteau, projette ses silhouettes poétiques sur un voile lumineux, tandis qu’une voix narratrice guide petits et grands au cœur de cette épopée musicale. .

