MÉROU Mende

MÉROU Mende samedi 24 janvier 2026.

MÉROU

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Lou Trotignon // Stand-up

Puisque le mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?

A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.

Alors Lou raconte son histoire personnelle de transition.

Elle fait ainsi écho à une question que l’on se pose tous et toutes sommes-nous obligé·es d’être ce qu’on nous a dit d’être ?

Avec un humour vif et sensible, adressé aussi bien aux personnes concernées qu’à celles et ceux qui entendront parler de transidentité pour la première fois, Lou signe un spectacle de stand-up percutant, important, et libérateur.

◥ Pour aller plus loin la BD Transitions d’Élodie Durand, qui aborde les difficultés rencontrées par un parent face à la transition de son enfant, et les solutions trouvées pour les surmonter, devenir un soutien et rester une source d’amour.

—————————————————————————————————————-

Age Dès 14 ans

Lieu Théâtre de Mende

Durée 1h

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

—————————————————————————————————————-

Distribution Auteur·ice Lou Trotignon · Mise en scène Amiel Maucaude · Collaboration artistique Sandra Calderan · Production Quartier libre et Fourchette suisse productions.

———————————————————————————————————————-

Voir toute la saison culturelle en cliquant sur le lien web https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MÉROU Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende