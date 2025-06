Mertzwil’Air – Mertzwiller 28 juin 2025 07:00

Bas-Rhin

Mertzwil’Air Route de Mietesheim Mertzwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-28

fin : 2026-04-18

2025-06-28

Un collectif de 7 photographes vous proposera de découvrir leurs plus belles prises de vue sur le thème Les 4 pattes sauvages , au sein du magnifique centre vert de Mertzwiller.

La deuxième édition de Mertzwil’Air, l’événement culturel qui relie nos cinq sens vous attend. Un collectif de 7 photographes (Gisèle et Jacques Henry, Patrick Hebting, Dany Graff, Philippe Hoch, Didier Bodot et Gilbert Callais) vous proposera de découvrir leurs plus belles prises de vue sur le thème Les 4 pattes sauvages , au sein du magnifique centre vert de Mertzwiller. Après les oiseaux et insectes volants en 2024, les mammifères sont aujourd’hui à l’honneur. Dans des formats toujours aussi impressionnants, vous découvrirez la faune locale sous ses plus beaux atours, et comprendrez l’importance de préserver l’écosystème. Le parcours est enrichi des œuvres de l’atelier intergénérationnel de peinture, encadré par Frédéric Steinlaender, qui mettront en valeur la sensibilité de nos artistes amateurs.

Au programme du samedi 28 juin 2025 14h Inauguration, 14h30-17h Déambulation sur l’exposition, avec la fanfare « Les Dromaludaires » à la découverte du parcours rythmé par des activités ludiques autour de la biodiversité. Des cadeaux Mertzwil’Air seront à gagner. 0 .

Route de Mietesheim

Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 30 02 mairie@mertzwiller.fr

English :

A collective of 7 photographers will show you their best shots on the theme of « The 4 wild paws », in the magnificent green center of Mertzwiller.

German :

Ein Kollektiv von 7 Fotografen wird Ihnen ihre schönsten Aufnahmen zum Thema: « Die wilden Vierbeiner » im wunderschönen grünen Zentrum von Mertzwiller präsentieren.

Italiano :

Un gruppo di 7 fotografi vi mostrerà i loro migliori scatti sul tema « Le 4 zampe selvagge », nel magnifico centro verde di Mertzwiller.

Espanol :

Un grupo de 7 fotógrafos le mostrará sus mejores instantáneas sobre el tema « Las 4 patas salvajes », en el magnífico centro verde de Mertzwiller.

